Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «Челси»

«Для нас это действительно важная неделя. Нам были нужны очки, это точно, и сегодня мы действительно убедительно сыграли против одной из лучших команд лиги. Это показывает, что мы можем делать это, когда мы на высоте, но можем ли мы делать это каждые три дня? Это вопрос, на который мы должны ответить в течение следующей недели», — приводятся слова Артеты на сайте «Арсенала».

«Но сегодня нам нужен был импульс, эта уверенность в том, что мы можем набирать очки, и ребята в восторге. И я очень рад за них. И, конечно же, за наших болельщиков, потому что несколько предыдущих недель были трудными, — добавил он. — Когда мы ехали в автобусе, я чувствовал энергию и то, как сильно мы хотели победить. Я сказал, что мы должны воспользоваться возможностью, выиграть матч, игроки с самого начала все делали отлично».