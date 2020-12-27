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01:17 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» победил в матче АПЛ и вышел на пятое место

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Илкай Гюндоган и Ферран Торрес.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 26 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 18 очков, команда находится на 12-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Манчестер Сити» 28 декабря на выезде сыграет с «Эвертоном». «Ньюкасл» двумя днями позже на своем поле примет «Ливерпуль».

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