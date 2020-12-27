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10:13 (мск), источник: Sport24

Неймар в разгар третьей волны коронавируса устроил в Бразилии 5-дневную вечеринку на 500 человек

Нападающий «ПСЖ» Неймар организовал масштабную вечеринку в Бразилии, возмутившую многих в стране. Об этом сообщает журналист O Globo Анчелмо Гойс.

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28-летний футболист пригласил на праздник 500 человек. Вечеринка, несмотря на пандемию коронавируса, стартовала 26 декабря в муниципалитете Мангаратиба, штат Рио-де-Жанейро, в доме Неймара и продлися 5 дней.

Форвард позаботился о звукоизоляции в доме, чтобы в эти дни не беспокоить соседей. Формат вечеринки — подземная дискотека по аналогии с теми, которые проводятся на пляже Барселонета, где бывал сам Неймар, выступая за «Барселону». На празднике будут танцпол, бары, сцена для диджея, игровая комната и комната для видеоигр.

Пользоваться мобильными телефонами во избежание проникновения информации о вечеринке в СМИ гостям запрещено. Кроме того, Неймар арендовал дом по соседству примерно за 5 000 евро и музыкальную группу, которая будет выступать все эти дни на мероприятии.

Список гостей неизвестен, но на вечеринке точно будет присутствовать сестра Неймара Рафаэлла Сантос.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что такой поступок Неймара возмутил многих в Бразилии, которая переживает пандемию и третью волну коронавируса.

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