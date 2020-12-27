«Сантос» отрицает, что Месси побил рекорд Пеле

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Месси во вторник отметился голом в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (3:0), этот мяч стал для 33-летнего аргентинца 644-м в карьере за «Барселону». Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, обойдя Пеле, который забил 643 мяча за «Сантос».

«Пеле забил 1091 гол за “Сантос”. По сообщениям специализированной прессы, на его счету 643 гола в официальных матчах, а еще 448 голов, которые были забиты в товарищеских встречах, были вычеркнуты, будто бы они имеют меньшую ценность, чем другие, — говорится в заявлении. — Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов были забиты в играх с небольшими или региональными командами. Тем не менее, матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались».

«Сантос» отмечает, что 448 голов Пеле, которые не учитываются в статистике, были забиты в ворота основных клубов того времени, включая «Америку» (Мексика), «Коло Коло» (Чили), аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», мадридский «Реал», итальянские «Интер, «Ювентус», «Лацио» и «Наполи», а также «Барселону».

«Мы должны помнить, что клубы могли играть только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций, что является одним из правил, установленных ФИФА. Учет субъективных признаков, таких как сила оппонентов, неидеален для составления статистических данных. Цифры абсолютны. Гол в ворота «Эйбара» статистически совпадает с голом в ворота «Валенсии». Гол в ворота «Трансвааля» (из Суринама) имеет такую же ценность, что и гол, забитый в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», — сказано в тексте.