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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду улетел на отдых в Дубай, чем вызвал недовольство в Италии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на Рождество улетел в Дубай, чем вызвал недовольство со стороны итальянцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что некоторые итальянцы возмущены тем, что футболистам разрешено летать в другие страны в то время как обычным людям из-за пандемии коронавируса в пределах Италии нельзя быть вместе с родными.

По данным источника, руководство туринского клуба разрешило португальцу покинуть Италию. Вслед на Роналду страну также покинули несколько футболистов «Ювентуса». По возвращении все игроки должны будут две недели сидеть на карантине.

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