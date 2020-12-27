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10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Лука Модрич продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом, информирует Marca.

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Источник: AP 2020
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Сообщается, что соглашение будет пролонгировано ещё на один год — до 30 июня 2022-го (действующий контракт истекает в июне 2021 года).

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. В составе мадридского клуба Модрич — победитель Лиги чемпионов (сезоны-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион (сезоны-2016/2017, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2012, 2017, 2020) Испании.

По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне в 14 матчах чемпионата Испании хавбек забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Один гол забил в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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