«Я примерно знал, на что шел». Андрей Тихонов — об «Астане» и работе в Казахстане

— Многие в эти дни говорят, что постараются как можно скорее забыть 2020-й. А вы? Каким он стал для вас?

— Мне он в первую очередь запомнился тем, что я вернулся к тренерской работе — уже в конце года. Приятно, что сын (Михаил. — прим. Sportbox.ru) начал играть в «Химках» — и в основном составе, и на замену выходить. Все это положительные моменты, но отрицательных, к сожалению, больше.

Эта болезнь, этот проклятый вирус наложил отпечаток не только на футбол, а на всю нашу жизнь. Конечно, хочется, чтобы этот год поскорее закончился и чтобы все плохое осталось в нем. Но я думаю, часть неприятностей все-таки перейдет из этого года в новый. Болезнь никто не отменял, и связанные с ней ограничения — и в жизни, и в спорте, и в футболе в частности — тоже. Все медленно, но уверенно перейдет в следующий год.

Но мы, как нормальные люди, пытаемся думать о хорошем. Когда старый год провожаем, мы всегда говорим: пусть все плохое останется в нем. Вот и я на это надеюсь.

— Если оглянуться назад, какое событие в уходящем году стало для вас главным?

— Я уже сказал — то, что я опять работаю тренером.

— Полтора месяца назад у вас был юбилей. Удалось ли его отпраздновать?

— Нет, даже не получилось с друзьями встретиться. Честно скажу, планировал, но пришлось улететь в Казахстан, и как раз в день 50-летия меня представили футболистам «Астаны».

— Как вам дышится в казахстанской столице?

— Нормально. Чувствую себя вполне комфортно.

— Вы раньше там играли за местный «Локомотив». Многое с тех пор изменилось в казахстанском футболе?

— И отношение к футболу в стране, и расположение журналистов ко мне. Конечно, там есть специфические нюансы. Понимаю, что меня будут оценивать по результатам, по тому, как мы играем: я ведь работаю в одной из лучших, если не в лучшей команде страны.

— Вы поехали в Казахстан, потому что в России не было достойных предложений?

— Почему же? Были предложения и из России, и из других стран. Но все зависит от того, что это за предложение. Интересно работать тогда, когда ставятся определенные задачи. Например, занять место не ниже пятого. Или попасть в первую тройку.

А если идти просто так, будь что будет, наверное это неправильно. С другой стороны, у многих тренеров сейчас проблемы с трудоустройством. Но я считаю, если ты уезжаешь из своего города, из своей страны, то должны быть какие-то определенные задачи, чтобы тебе было интересно работать.

— А «Матч ТВ» — это для вас серьезное занятие?

— Конечно.