«Я примерно знал, на что шел». Андрей Тихонов — об «Астане» и работе в Казахстане
Андрей Тихонов, который 16 октября в свой день 50-летия был назначен главным тренером «Астаны», в интервью Sportbox.ru рассказал о работе в Казахстане.
Андрей Тихонов, который 16 октября в свой день 50-летия был назначен главным тренером «Астаны», в интервью Sportbox.ru рассказал о работе в Казахстане.
— Многие в эти дни говорят, что постараются как можно скорее забыть 2020-й. А вы? Каким он стал для вас?
— Мне он в первую очередь запомнился тем, что я вернулся к тренерской работе — уже в конце года. Приятно, что сын (Михаил. — прим. Sportbox.ru) начал играть в «Химках» — и в основном составе, и на замену выходить. Все это положительные моменты, но отрицательных, к сожалению, больше.
Эта болезнь, этот проклятый вирус наложил отпечаток не только на футбол, а на всю нашу жизнь. Конечно, хочется, чтобы этот год поскорее закончился и чтобы все плохое осталось в нем. Но я думаю, часть неприятностей
Но мы, как нормальные люди, пытаемся думать о хорошем. Когда старый год провожаем, мы всегда говорим: пусть все плохое останется в нем. Вот и я на это надеюсь.
— Если оглянуться назад, какое событие в уходящем году стало для вас главным?
— Я уже сказал — то, что я опять работаю тренером.
— Полтора месяца назад у вас был юбилей. Удалось ли его отпраздновать?
— Нет, даже не получилось с друзьями встретиться. Честно скажу, планировал, но пришлось улететь в Казахстан, и как раз в день 50-летия меня представили футболистам «Астаны».
— Как вам дышится в казахстанской столице?
— Нормально. Чувствую себя вполне комфортно.
— Вы раньше там играли за местный «Локомотив». Многое с тех пор изменилось в казахстанском футболе?
— И отношение к футболу в стране, и расположение журналистов ко мне. Конечно, там есть специфические нюансы. Понимаю, что меня будут оценивать по результатам, по тому, как мы играем: я ведь работаю в одной из лучших, если не в лучшей команде страны.
— Вы поехали в Казахстан, потому что в России не было достойных предложений?
— Почему же? Были предложения и из России, и из других стран. Но все зависит от того, что это за предложение. Интересно работать тогда, когда ставятся определенные задачи. Например, занять место не ниже пятого. Или попасть в первую тройку.
А если идти просто так, будь что будет, наверное это неправильно. С другой стороны, у многих тренеров сейчас проблемы с трудоустройством. Но я считаю, если ты уезжаешь из своего города, из своей страны, то должны быть
— А «Матч ТВ» — это для вас серьезное занятие?
— Конечно.
Напомним, 16 октября Тихонов возглавил «Астану» и по итогам КПЛ-2020 привел ее к бронзовым медалям.