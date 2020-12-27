Джеррард уже топ-тренер: его «Рейнджерс» идет к первому чемпионству за 10 лет, лучший бомбардир — правый защитник
Sport24 — о прогрессе Стивена и историческом камбэке «Глазго».
Sport24 — о прогрессе Стивена и историческом камбэке «Глазго».
Почти все европейские чемпионаты уходят на рождественские каникулы — кроме английской Премьер лиги. И если вам вдруг надоест смотреть английский футбол и захочется переключиться с boxing day, на помощь придет соседняя Шотландия.
Здесь тоже играют в футбол в рождественские и новогодние праздники, а в этом году в Шотландии есть особенный клуб, за которым стоит следить — конечно, это «Глазго Рейнджерс».
«Рейнджерс» — самый титулованный клуб Европы по количеству трофеев, завоеванных в своей стране. Но даже это не спасло команду из Глазго от самого острого кризиса в истории.
Все началось с того, что в 2011-м году бывший владелец Дэвид Мюррей продал «Рейнджерс» за символический один фунт. Через год налоговые задолженности клуба перед Соединенным Королевством Британии превысили 9 миллионов фунтов, а общая задолженность составляла более 100 миллионов фунтов.
Сотни тысяч болельщиков принялись писать разные петиции, занялись поиском патронов и донатов, организовали сбор денег в поддержку любимого клуба. Старания фанатов не остались бесследными. Бизнесмен Чарльз Грин через созданную им компанию Sevco Scotland Ltd выкупил бизнес и основные активы, включая ФК у старого владельца The Rangers Football Club Plc.
Благодаря молодым воспитанникам клубной академии «Рейнджерс» легко разобрался со всеми в четвертой лиге, а потом выиграл и третью. Правда, сходу пройти второй дивизион не получилось. Заняв третье место, «рейнджеры» проиграли стыковые матчи за право выхода в
В следующем сезоне «Рейнджерс» спокойно разобрался со всеми конкурентами и с первого места напрямую вернулся в элиту шотландского футбола.
Первый сезон после пятилетнего отсутствия в элите команда провела не лучшим образом, так и не сумев навязать борьбу «Селтику», ставшему безоговорочным гегемоном шотландского футбола последних лет. Вдобавок ко всему «рейнджеры» еще и уступили второе место «Абердину», а затем не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы и проиграли в отборочном раунде любительскому люксембургскому «Прогрессу». Такой расклад не устраивал руководство, и они начали активно искать нового главного тренера.
В тот момент Стивен Джеррард уже работал с молодежной командой «Ливерпуля» U-19 и мечтал о том, чтобы со временем стать главным тренером в первой команде:
— Все понимали, что «Ливерпуль» в этой ситуации копирует идею «Реала», — рассказывает британский журналист и блогер Эндрю Асмаков. — В Мадриде такой же сценарий подготовили для своей легенды Зидана. Его не стали сразу кидать в основу, а дали немного времени освоиться, набраться опыта, вникнуть в клубную кухню, посмотреть, что к чему с молодежкой. После чего плавно подвели к первой команде. Джеррард для «Ливерпулся» легенда еще больше и значимее, чем Зидан для «Реала», и одолжен был пойти по его тренерскому пути. Поэтому многие были в шоке, когда Стиви Джи неожиданно решил уйти из системы родного клуба и переехал в Шотландию.
Конечно, в
— Нужно забыть о том, каким игроком ты был, — говорил бывший футболист «Ливерпуля» и эксперт британского футбола Джон Барнс. — Даже Гвардиола, Клопп или любой другой потрясающий тренер, вероятно, не справились бы сейчас с этим «Рейнджерс». Так что я не веду к нехватке опыта у Стивена, а к тяжелой ситуации в клубе. Они не в состоянии финансово соперничать с «Селтиком», он не получит нужных ему игроков. Идея, что игроки захотят идти в «Рейнджерс» лишь потому, что там есть такой человек как Джеррард, сегодня больше не работает.
В словах Джона была ясна логика, и нельзя сказать, что он в
В 2010-е «кельты» выиграли десять чемпионских титулов подряд, стабильно выступали в Лиге Чемпионов. В то время как «джерс» рубились с любительскими клубами в третьей и четвертой лигах, «Селтик» играл в ЛЧ и зарабатывал десятки миллионов долларов, реинвестируя из года в год полученную оттуда прибыль:
— Если сравнивать условия старта в гонке «Рейнджерс» и «Селтик», то у Джеррарда это хороший скакун, а у его соперника — машина, в которой этих лошадиных сил больше сотни. Кто же из них придет к финишу первым? — объясняет Барнс.
В дебютный сезон Джеррард занял уже твердое второе место, показав, что отныне, как и раньше, только «Рейнджерс» и «Селтик» будут занимать первое и второе места. В Лиге Европы «джерс» прошли все четыре отборочных раунда, а в последнем из них встречались с «Уфой» и не позволили ей выйти в групповой этап.
После этого «рейнджеры» попали на «Вильярреал», венский «Рапид» и московский «Спартак». И заняли третье место, опередив только
В следующем сезоне — снова второе место в чемпионате, снова проход четырех раундов отбора в Лиге Европы, только уже проблем с выходом из группы с «Порту», «Фейеноордом» и «Янг Бойз» не оказалось. Таким образом, впервые с 2010 года Джеррард привел клуб к весенней стадии еврокубков, где «джерс» еще и умудрились сотворить очередную сенсацию и выбили явного фаворита — «Брагу».
Да, в 1/8 финала шотландцев остановил немецкий «Байер». Но было очевидно, что все футболисты, игравшие под руководством Стиви Джи, прибавляют.
Многие специалисты уверены: для любого тренера определяющим является третий сезон. И знаете, каким он получается для команды Джеррарда?
Джеррард изменил философию «Рейнджерс» и перезапустил карьеры игроков:
1. Одна из главных звезд — хавбек Янис Хаджи (сын знаменитого румынского нападающего Геогре Хаджи) — не проходил в основу «Фиорентины», но полностью раскрылся в Глазго.
2. Воспитанник «Ливерпуля», нападающий Кент Райн, не смог заиграть за родной клуб даже в чемпионате U-23, а у Джеррарда сыграл во всех 19 матчах чемпионата.
3. Атакующий полузащитник Руф Кемар не выходил в прошлом сезоне и в половине матчей за «Андерлехт». Но в Глазго он, как и Райн, отыграл все 19 матчей и с 9 голами идет в списке бомбардиров команды на второй строчке.
4. Здесь есть даже нападающий Джермейн Дефо, которого мы хорошо помним по «Тоттенхэму». Он тоже иногда забивает. Но качественнее всего Стивен реанимировал защитника Джеймса Тавернье, который заслуживает, чтобы о нем поговорить отдельно.
Англичанину 29 лет, 5 из которых он провел в «Рейнджерс». До этого он долго скитался по арендам второй лиги Англии, откуда «Уиган» отпустил его в Глазго за смешные для британского футбола 200 тысяч евро.
С момента прихода Джеррарда никто в «Рейнджерс» не сделал больше голевых действий, чем Тавернье. За два с половиной сезона на его счету 37 голов и 42 голевые передачи! А сейчас он еще и лучший бомбардир в шотландском чемпионате с 11 голами. Невероятно, но прямо сейчас правый защитник «джерс» возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Шотландии и является лучшим ассистентом: у него 13 голевых в чемпионате Шотландии, а еще 7 в Лиге Европы.
Дело даже не только в его голах и передачах. Он управляет всей игрой команды, несмотря на амплуа, чаще любого игрока получает мяч, начинает и выстраивает атаки, много подключается веред, смещается в центр. Многие специалисты уже окрестили его вторым
— Если Тавернье продолжит забивать, я буду долго смеяться над всеми остальными нападающими Премьер лиги, — заявил легенда шотландского футбола и лучший бомбардир в истории «Рейнджерс» Алли Маккойст. — Это просто позорно, если правый защитник за целый сезон забьет больше, чем все нападающие. На месте всех остальных форвардов я бы сгорел от стыда и задумался о завершении карьеры.
За день до Нового Года «Рейнджерс» сыграет против «Сент-Миррена», а 2 января состоится центральный матч всего третьего круга шотландского чемпионата: дерби «старой фермы» «Рейнджерс» — «Селтик». Не пропустите!