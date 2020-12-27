«Тараз» определился с главным тренером

«Главным тренером назначен 53-летний казахстанский специалист Сергей Тагиев, который уже работал в этой должности в 2003 и 2006−2007 годах. В прошлом году работал главным тренером молодежного состава «Тараза». Также в его карьере работа в «Жетысу» и юношеской сборной Казахстана в качестве главного тренера.

Ассистентом главного тренера назначен 40-летний Александр Кучма, тренером по физической подготовке 38-летний Самат Наурызбаев, тренером по работе с вратарями — 36-летний Арслан Сатубалдин. Весь тренерский штаб составляют воспитанники жамбылского футбола, а Сатубалдин завершил игровую карьеру в «Таразе» и уже трудился в молодежной команде, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что весь тренерский состав «Тараза» во главе с Владимиром Никитенко покинул клуб. 63-летний казахстанский специалист возглавил «Тараз» в январе 2020 года. Под его руководством клуб по итогам сезона-2020 занял восьмое место в премьер-лиге.