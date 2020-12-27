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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан присоединится к «Кайрату»

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан будет поддерживать форму в составе «Кайрата», сообщает журналист Айдын Кожахмет в инстаграм.

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«Бывший клуб Батори пошел ему навстречу и не стал отказывать в его просьбе тренироваться вместе с командой в январе. Исламхан будет работать вместе с алматинцами до тех пор, пока не будет рассмотрена его апелляция в CAS в деле о дисквалификации за употребление допинга», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря стало известно, что Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг. Исламхан провалил допинг-тест 18 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда», вследствие чего был отстранен от игр на профессиональном уровне до вынесения вердикта.

Ранее арабские СМИ сообщали, что «Аль-Айн» будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется серьезному наказанию.

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