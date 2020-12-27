Исламхан присоединится к «Кайрату»
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан будет поддерживать форму в составе «Кайрата», сообщает журналист Айдын Кожахмет в инстаграм.
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан будет поддерживать форму в составе «Кайрата», сообщает журналист Айдын Кожахмет в инстаграм.
«Бывший клуб Батори пошел ему навстречу и не стал отказывать в его просьбе тренироваться вместе с командой в январе. Исламхан будет работать вместе с алматинцами до тех пор, пока не будет рассмотрена его апелляция в CAS в деле о дисквалификации за употребление допинга», — говорится в сообщении.
Напомним, 24 декабря стало известно, что Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг. Исламхан провалил
Ранее арабские СМИ сообщали, что «Аль-Айн» будет искать нового игрока на место Исламхана, если казахстанец подвергнется серьезному наказанию.