Исламхан присоединится к «Кайрату»

«Бывший клуб Батори пошел ему навстречу и не стал отказывать в его просьбе тренироваться вместе с командой в январе. Исламхан будет работать вместе с алматинцами до тех пор, пока не будет рассмотрена его апелляция в CAS в деле о дисквалификации за употребление допинга», — говорится в сообщении.