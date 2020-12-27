Левандовский стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Награды вручались еще в нескольких номинациях. В номинации «Игрок века» победил португалец Криштиану Роналду, лучшим тренером года признали наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика, а лучшим тренером столетия — Хосепа Гвардиолу. Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике. Лучшим клубом 21-го столетия был назван мадридский «Реал», а командой 2020 года — «Бавария».

В сезоне-2019/20 Левандовский с «Баварией» стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и сделал 10 голевых передач, показав лучшую результативность за сезон в своей карьере. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).