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21:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Реала» Иско просит выставить его на трансфер после конфликта с Рамосом

ТАСС, 27 декабря. Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Иско попросил выставить его на трансфер после конфликта, возникшего у него с капитаном команды Серхио Рамосом. Об этом сообщает портал Diario Gol.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что игроки «Реала» недовольны тем, как работает 28-летний футболист и считают, что он заслуженно не получает места в составе. Также недовольство Иско выразил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Между Иско и Рамосом возник конфликт на почве того, что капитан раскритиковал испанского полузащитника.

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Иско просит выставить его на трансфер во время зимнего окна, он нацелен на участие в еврокубках весной.

Иско является игроком «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. «Реал» занимает вторую строчку в чемпионате Испании, набрав 32 очка в 15 матчах.

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