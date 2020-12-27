СМИ: футболист «Реала» Иско просит выставить его на трансфер после конфликта с Рамосом

Отмечается, что игроки «Реала» недовольны тем, как работает 28-летний футболист и считают, что он заслуженно не получает места в составе. Также недовольство Иско выразил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Между Иско и Рамосом возник конфликт на почве того, что капитан раскритиковал испанского полузащитника.

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Иско просит выставить его на трансфер во время зимнего окна, он нацелен на участие в еврокубках весной.