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21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 12-й минуте забил Садио Мане, у «дроздов» на 82-й отличился Семи Аджайи.

«Ливерпуль» (32 очка) лидирует в таблице английской премьер-лиги, на 3 балла опережая идущий вторым «Эвертон», «Вест Бровмич» (8) располагается на 19-й строчке.

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 1:0
Вест Бромвич Альбион
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