«Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвичем»
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Ливерпуль» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 12-й минуте забил Садио Мане, у «дроздов» на 82-й отличился Семи Аджайи.
«Ливерпуль» (32 очка) лидирует в таблице английской