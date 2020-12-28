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00:27 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до четырех матчей подряд

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 27 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В составе лондонцев голом на первой минуте отметился Танги Ндомбеле. В концовке встречи равенство восстановил Ромен Сес.

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«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до четырех матчей подряд. Команда с 26 очками находится на пятом месте. В активе «Вулверхэмптона» 21 очко, клуб занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Тоттенхэм» 30 декабря на своем поле примет «Фулхэм». «Вулверхэмптон» днем раньше на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Вулверхэмптон Уондерерс
1:1
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
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