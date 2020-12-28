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00:59 (мск), источник: Sport24

Месси: Я не веду переговоров ни с одним клубом. Не знаю, уйду ли из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о своем будущем. Контракт Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

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Источник: AP 2020

Аргентинец минувшим летом хотел уйти из «Барселоны», но в итоге все же согласился отработать свой контракт до конца.

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«Я не веду предварительных переговоров ни с одним клубом. Как я уже говорил, до конца сезона не будет никакой определенности. Посмотрим, как мы справимся и что будет дальше. Неймар? Вернуть его было бы очень дорого.

Я хотел бы когда-нибудь поиграть в США, это всегда было моей мечтой. Но не знаю, случится ли это!

Я не перейду в «Реал» или «Атлетико». Совершенно невозможно. Не знаю, уйду ли я из «Барселоны», скажу об этом в конце сезона. Надеюсь, что буду частью клуба, когда завершу карьеру, — цитирует Месси La Sexta.

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