Месси: Я не веду переговоров ни с одним клубом. Не знаю, уйду ли из «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о своем будущем. Контракт Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о своем будущем. Контракт Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.
Аргентинец минувшим летом хотел уйти из «Барселоны», но в итоге все же согласился отработать свой контракт до конца.
«Я не веду предварительных переговоров ни с одним клубом. Как я уже говорил, до конца сезона не будет никакой определенности. Посмотрим, как мы справимся и что будет дальше. Неймар? Вернуть его было бы очень дорого.
Я хотел бы
Я не перейду в «Реал» или «Атлетико». Совершенно невозможно. Не знаю, уйду ли я из «Барселоны», скажу об этом в конце сезона. Надеюсь, что буду частью клуба, когда завершу карьеру, — цитирует Месси La Sexta.