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08:02 (мск), источник: ТАСС

«Белененсеш» с россиянином Крицюком в воротах проиграл «Спортингу» в чемпионате Португалии

ТАСС, 28 декабря. «Спортинг» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Португалии по футболу обыграл «Белененсеш» со счетом 2:1. Матч прошел в Оэйраше на стадионе «Насьональ до Хамор».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голами отметились Тиагу Томаш (5-я минута) и игравший в прошлом сезоне за московский «Локомотив» Жоау Мариу (24).

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У «Белененсеша» отличился Мигель Кардозу (14), на 16-й минуте он же не реализовал пенальти. Кардозу ранее выступал за московское «Динамо» и «Тамбов». На 78-й минуте защитник «Белененсеша» Томас Рибейро получил вторую красную карточку и покинул поле.

В стартовом составе «Белененсеша» на поле вышел российский вратарь Станислав Крицюк. Он перешел в португальский клуб в сентябре. До этого голкипер выступал за «Краснодар», а также португальские «Брагу» и «Риу Аве». Матч против «Спортинга» стал для него пятым за новый клуб, до этой встречи он не пропускал больше одного мяча в составе «Белененсеша».

«Спортинг» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 29 очков после 11 туров. «Белененсеш» с 11 очками идет на 12-м месте. В следующем туре «Спортинг» 2 января примет «Брагу», а «Белененсеш» двумя днями позднее на выезде сыграет против «Жил Висенте».

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