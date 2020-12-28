Клуб Вороговского проиграл самому титулованному сопернику в Бельгии
Казахстанец вышел в стартовом составе.
Казахстанец вышел в стартовом составе.
Футбольный клуб «Беерсхот», за который выступает казахстанский защитник Ян Вороговский, уступил «Андерлехту», самой титулованной команде в чемпионате Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе «Лотто Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами на 32-й и 71-й минутах отметились Лукас Нмеча (пенальти) и Пол Мукаиру.
После этого успеха «Андерлехт» (34-кратный чемпион страны), набрав 32 очка, расположился на четвертом месте из 18, а «Беерсхот» с 28 баллами оказался на седьмой позиции.
Вороговский вышел в стартовом составе, но был заменен на 66-й минуте. Для 24-летнего казахстанца это был 12-й матч в текущем чемпионате, в его активе один гол. За нынешний клуб выступает с 2019 года, до этого защищал цвета «Кайрата».