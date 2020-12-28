Клуб Вороговского проиграл самому титулованному сопернику в Бельгии

Футбольный клуб «Беерсхот», за который выступает казахстанский защитник Ян Вороговский, уступил «Андерлехту», самой титулованной команде в чемпионате Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также Клуб Вороговского проиграл середняку и упустил лидерство в чемпионате Бельгии

Встреча прошла на стадионе «Лотто Парк» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами на 32-й и 71-й минутах отметились Лукас Нмеча (пенальти) и Пол Мукаиру.

После этого успеха «Андерлехт» (34-кратный чемпион страны), набрав 32 очка, расположился на четвертом месте из 18, а «Беерсхот» с 28 баллами оказался на седьмой позиции.