Стали известны подробности по новому тренеру «Тараза»

Новость о назначении главным тренером «Тараза» Сергея Тагиева преждевременна, сообщает Meta-ratings. kz.

Отмечается, что клуб ждет утверждения бюджета на 2021 год. Конкретика в этом вопросе наступит в январе.

Команда Тараз

В настоящее время в клубе сформирован временный переходный тренерский штаб, который будет готовить футболистов к следующему сезону до прихода нового главного тренера. При этом южане завершили первый УТС, который прошел с 15 по 26 декабря в Таразе.

Шансы стать официальным наставником у Тагиева есть, но для этого должен совпасть целый ряд факторов.

Ранее стало известно о том, что прежний тренерский штаб во главе с Владимиром Никитенко был отправлен в отставку.