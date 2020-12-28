Стали известны подробности по новому тренеру «Тараза»
В минувшем сезоне команда финишировала на восьмом месте.
В минувшем сезоне команда финишировала на восьмом месте.
Новость о назначении главным тренером «Тараза» Сергея Тагиева преждевременна, сообщает
Отмечается, что клуб ждет утверждения бюджета на 2021 год. Конкретика в этом вопросе наступит в январе.
В настоящее время в клубе сформирован временный переходный тренерский штаб, который будет готовить футболистов к следующему сезону до прихода нового главного тренера. При этом южане завершили первый УТС, который прошел с 15 по 26 декабря в Таразе.
Шансы стать официальным наставником у Тагиева есть, но для этого должен совпасть целый ряд факторов.
Ранее стало известно о том, что прежний тренерский штаб во главе с Владимиром Никитенко был отправлен в отставку.
Сезон 2020 года в КПЛ команда завершила на восьмом месте.