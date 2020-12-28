Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны подробности по новому тренеру «Тараза»

В минувшем сезоне команда финишировала на восьмом месте.

Наверх

Новость о назначении главным тренером «Тараза» Сергея Тагиева преждевременна, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что клуб ждет утверждения бюджета на 2021 год. Конкретика в этом вопросе наступит в январе.

Команда
Тараз

В настоящее время в клубе сформирован временный переходный тренерский штаб, который будет готовить футболистов к следующему сезону до прихода нового главного тренера. При этом южане завершили первый УТС, который прошел с 15 по 26 декабря в Таразе.

Шансы стать официальным наставником у Тагиева есть, но для этого должен совпасть целый ряд факторов.

Ранее стало известно о том, что прежний тренерский штаб во главе с Владимиром Никитенко был отправлен в отставку.

Сезон 2020 года в КПЛ команда завершила на восьмом месте.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сенсация. Россия проиграла, впервые за 9 лет не забив на МЧМ
Роджер Федерер пропустит Australian Open
ФК ЦСКА назвал лучшего игрока ноября-декабря
Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче МЧМ
Месси не будет вести переговоры с иными клубами до конца сезона
Туктамышева не хочет искать оправдания выступлению на ЧР
Итоговая распродажа: товары для спорта и отдыха по суперценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь