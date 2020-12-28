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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Александра Меркеля едва не сделал камбэк со счета 0:3 в матче с удалением и дублем

Команды соседствуют в турнирной таблице.

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«Аль-Фейсали», за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель, проиграл «Аль-Фатеху» в рамках десятого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, забивших три мяча в первом тайме. После перерыва гости отыграли два мяча, но спастись от поражения так и не сумели. У победителей дубль оформил Али аль-Закан (18-я минута, 45+1-я), а также отличился Мурад Батна (35-я). У проигравших голами отметились Мохаммед аль-Сайари (72-я) и Жулиу Тавареш (72-я).

Благодаря этому успеху «Аль-Фатех» обошел в турнирной таблице «Аль-Фейсали» по дополнительным показателям. Команды расположились на восьмом и девятом местах соответственно, набрав по 13 очков.

28-летний Меркель в этом матче не сыграл. Всего на его счету восемь встреч.

Отметим, что до переезда в сентябре в Саудовскую Аравию Меркель выступал за нидерландский «Хераклес» с 2018 года. С нынешним клубом он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

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