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09:34 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Барселоны» Месси не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона

ТАСС, 28 декабря. Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси не намерен вести переговоры с другими клубами до окончания сезона. Комментарий аргентинского футболиста приводит газета Mundo Deportivo.

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Контракт Месси истекает 30 июня 2021 года. С 1 января он имеет право начать переговоры с другими клубами.

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«Я хочу подождать до конца сезона, пока нет никакой ясности. Важно хорошо закончить год, подумать о том, чтобы завоевать титулы и не отвлекаться на другие вещи», — сказал 33-летний Месси.

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Нападающий отметил, что, даже если он перейдет в другую команду, то в дальнейшем все равно вернется в Барселону. «Я хочу жить здесь. Когда я закончу карьеру, то хочу работать в клубе в каком-то другом качестве. Возможно, это будет должность спортивного директора, не думаю, что хочу быть тренером», — признался он.

Месси добавил, что хотел бы поиграть в Главной футбольной лиге (MLS). «Я всегда говорил, что у меня есть желание пожить в США и получать удовольствие от выступления в местной лиге, но не знаю, произойдет это или нет», — сказал он. Футболист также опроверг слухи, что ведет переговоры с французским ПСЖ и английским «Манчестер Сити». Месси отметил, что точно не перейдет в «Реал» и «Атлетико» из Мадрида.

Месси — воспитанник «Барселоны», его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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