Футболист «Барселоны» Месси не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона

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Контракт Месси истекает 30 июня 2021 года. С 1 января он имеет право начать переговоры с другими клубами.

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«Я хочу подождать до конца сезона, пока нет никакой ясности. Важно хорошо закончить год, подумать о том, чтобы завоевать титулы и не отвлекаться на другие вещи», — сказал 33-летний Месси.

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Нападающий отметил, что, даже если он перейдет в другую команду, то в дальнейшем все равно вернется в Барселону. «Я хочу жить здесь. Когда я закончу карьеру, то хочу работать в клубе в каком-то другом качестве. Возможно, это будет должность спортивного директора, не думаю, что хочу быть тренером», — признался он.

Месси добавил, что хотел бы поиграть в Главной футбольной лиге (MLS). «Я всегда говорил, что у меня есть желание пожить в США и получать удовольствие от выступления в местной лиге, но не знаю, произойдет это или нет», — сказал он. Футболист также опроверг слухи, что ведет переговоры с французским ПСЖ и английским «Манчестер Сити». Месси отметил, что точно не перейдет в «Реал» и «Атлетико» из Мадрида.