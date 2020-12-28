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10:57 (мск), источник: Vesti.kz

Назван лучший вратарь по сейвам в КПЛ-2020

Его клуб выиграл борьбу за выживание.

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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем сайте представила топ-5 голкиперов чемпионата страны по количеству сейвов в сезоне-2020.

Команда
Каспий

Лучшим по этому показателю стал вратарь «Каспия» Марко Милошевич, занесший в свой актив 25 сейвов. Новичок КПЛ завершил сезон на десятом месте, тем самым выиграв борьбу за выживание.

Топ-5 вратарей КПЛ-2020 по количеству сейвов:

1. Марко Милошевич («Каспий») — 25;
2. Мирослав Лобанцев («Кызыл-Жар СК») — 22;
3. Александр Заруцкий («Кайсар») — 20;
4. Андрей Шабанов («Жетысу») — 17;
5. Руслан Абжанов («Окжетпес») — 14.

Отметим, что чемпионом страны стал «Кайрат», второе место занял «Тобол», третье — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в КПЛ отобрались «Атырау» с «Актобе».

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