«По Алипу звонил “Аякс”». Боранбаев — о трансферах, зарплатах, Исламхане, стадионе и побеге воспитанников

Во второй части интервью с председателем наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайратом Боранбаевым корреспондент Vesti.kz поговорил о персоналиях. В частности, руководитель алматинского клуба признался, кто из грандов европейского футбола интересовался Нуралы Алипом, почему Бауыржан Исламхан не остался в России и по какой причине он не жалеет об уходе воспитанников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Z6dhbGExFMg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О строительстве стадиона

— Мы за счет собственных средств сделали проект и передали его городу. Город занимается тем, чтобы привести в порядок все то, что находится вокруг стадиона, это требует времени, поскольку есть участки земли, выкупленные разными компаниями, они приводятся в единую локацию. Как это будет дальше — я не знаю. Я считаю, что такой город, как Алматы, заслужил хороший стадион. Всегда можно найти решение, как построить новый стадион, но для начала надо привести в порядок всю локацию.

О трансферах

— Юзепчук едет в «Кайрат»? Нет, не знаю, может, скауты рассматривают. Сейдахмет будет на первом сборе. Посмотрим, в каком он состоянии, потом будем решать. У Эсеолы есть контракт, ничего страшного, что он мало играл в этом году. Мы допускаем, что можем отпустить Дерина, но только если за него дадут хорошие деньги, он игрок «Кайрата». По Гуральски предложений не было, но я думаю, он и сам не захочет уезжать, потому что здесь себя комфортно чувствует и хочет отработать свой контракт. Тунгышбаев и «Рубин»? Да, по нему правда были разговоры, но, опять же, письма не было.

Об интересе к Алипу

— У него контракт на три года. Официальных предложений по нему мы не получали. Были телефонные звонки от «Зенита», «Рубина» и «Аякса», но это только звонки, писем не было, просто эти люди знают меня. Отступные за Алипа — пять миллионов долларов, и не только у него, у всех казахстанцев.

Команда Кайрат

О побеге Бахтиярова и Оразова

— В первую очередь виноваты они сами. Вы посмотрите, они играют сейчас или нет? Акмаль вообще не играет два года, Оразов играет в лиге, которая точно ниже нашей. Во-вторых, всегда можно было найти решение. Когда они уезжают, а потом приходят какие-то агенты и говорят: мы от имени Акмаля, ну как мы можем с ними разговаривать, это такое отношение? Для нас это хороший кейс, который мы показываем нашим воспитанникам и говорим, что так поступать нельзя.

Была история с Вороговским, но он пришел и сам сказал, мы его отпустили за 100 тысяч евро, плюс мы договорились с клубом, что получим 20 процентов от будущей продажи. Вот это и есть правильный подход.

Для нас неприятно, что так произошло с ними, поэтому мы пошли в ФИФА, у нас есть подписанные контракты, мы уже два суда выиграли. Селюк? Ну он же великий агент, у него много хороших кейсов, но мы идем своим путем, мы перешли в правовое русло.

Жаль, что ребята так поступили, они просто могли нам сказать и мы бы их спокойно отпустили. Честно, Бахтияров и Оразов не те футболисты, ради которых стоило тягаться, мы бы их отпустили, я не вижу в них перспективы. Мы судимся только потому, что задета честь клуба, мы должны показать, что наши контракты имеют значение. Мы их воспитывали с 14 лет, что им сделал клуб, чтобы так прощаться? Думаю, они погнались за деньгами и агенты им наобещали. Но итоги вы видите, посмотрим, кто чего добьется.

О зарплатах

— У нас есть четкое понимание, сколько максимально должен получать казахстанский футболист — это четыре миллиона тенге в месяц. Куат, Исламхан? Их контракты были раньше, тогда были другие цены. Мы уже говорили, что ошибка была в завышенных зарплатах.

О ситуации с допингом Исламхана и его карьере

* Разговор состоялся до официального решения дисциплинарного комитета АФК о дисквалификации игрока на два года.

— Мы удивлены ситуацией с допингом, потому что ранее он часто сдавал эти тесты в «Кайрате» и никогда не было проблем. Скорее всего, повлияла какая-то невнимательность. Очень жаль, у него хороший контракт, тренер его очень ценил, но надеюсь, что эта ситуация разрешится. Пока сложно сказать, что будет, но мне говорили, что там минимальная (доля) и теперь это будет решать Азиатская конфедерация футбола. Вернется ли в «Кайрат», если расторгнут контракт? Все может быть, но контракт они могут расторгнуть, только если его вину докажут, но если нет — все будет нормально.

Исламхан и «Зенит». Мне понравилось, что после краткосрочного пребывания в «Зените» он был очень уверен в своих силах. Честно говоря, мы думали, что его подпишет клуб в России. И Бауыржан был уверен, что он ничем не уступает тем футболистам, которые там есть. Но потом пришло предложение от «Аль-Айна», по зарплате то предложение было намного лучше. Я не разочарован в его выборе, это тоже хороший клуб, победитель азиатской Лиги чемпионов.

О презентах за чемпионство

— Раньше я ничего не дарил игрокам, но после этого сезона мы подарим всем футболистам часы. Мы уже их заказали, в конце января мы их подарим.

Отметим, что «Кайрат» впервые за 16 лет выиграл «золото» КПЛ, второе место занял «Тобол», третье — «Астана». «Окжетпес» вылетел в первую лигу, откуда в КПЛ отобрались «Атырау» с «Актобе».