Футболист получил смешной штраф за ДТП в пьяном виде

В конце октября полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко спровоцировал ДТП в Харькове, в результате которого он протаранил три автомобиля. Футболист оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения — норма алкоголя в его крови была превышена в девять раз, сообщает Eurosport со ссылкой на телеграм-канал Труха Харкiв.

Отмечается, что по счастливой случайности обошлось без жертв.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2bffcd769ae5bdfe668f" data-vnd="2bffcd769ae5bdfe668f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2bffcd769ae5bdfe668f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на тяжесть вины Кравченко, суд обязал игрока заплатить штраф в размере 340 гривен (10 евро) и выплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

Суд признал вину Дмитрия по 124-й статье УК Украины («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д. »), но не принял во внимание управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.