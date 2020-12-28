Футболист получил смешной штраф за ДТП в пьяном виде
Ранее он привлекался за юношеские сборные.
Ранее он привлекался за юношеские сборные.
В конце октября полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко спровоцировал ДТП в Харькове, в результате которого он протаранил три автомобиля. Футболист оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения — норма алкоголя в его крови была превышена в девять раз, сообщает Eurosport со ссылкой на
Отмечается, что по счастливой случайности обошлось без жертв.
Несмотря на тяжесть вины Кравченко, суд обязал игрока заплатить штраф в размере 340 гривен (10 евро) и выплатить судебный сбор в размере 420 гривен.
Суд признал вину Дмитрия по 124-й статье УК Украины («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств
В текущем сезоне Кравченко сыграл восемь матчей в первой лиге, забил один гол. Также на родине играл за «Ворсклу» и за все юношеские сборные своей страны.