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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист получил смешной штраф за ДТП в пьяном виде

Ранее он привлекался за юношеские сборные.

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В конце октября полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко спровоцировал ДТП в Харькове, в результате которого он протаранил три автомобиля. Футболист оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения — норма алкоголя в его крови была превышена в девять раз, сообщает Eurosport со ссылкой на телеграм-канал Труха Харкiв.

Отмечается, что по счастливой случайности обошлось без жертв.

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Несмотря на тяжесть вины Кравченко, суд обязал игрока заплатить штраф в размере 340 гривен (10 евро) и выплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

Суд признал вину Дмитрия по 124-й статье УК Украины («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д.»), но не принял во внимание управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем сезоне Кравченко сыграл восемь матчей в первой лиге, забил один гол. Также на родине играл за «Ворсклу» и за все юношеские сборные своей страны.

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