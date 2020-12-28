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12:50 (мск), источник: Газета.Ру

Почеттино подписал контракт с ПСЖ

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино подписал соглашение с «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Источник: Reuters

По данным СМИ, команда отправила в отставку Томаса Тухеля, однако официально клуб не подтвердил эту информацию.

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После 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Почеттино возглавлял лондонский «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год. Под его руководством в сезоне-2018/19 клуб впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл «Ливерпулю».

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Ранее сообщалось, что Почеттино намерен пригласить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».

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