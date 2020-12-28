Почеттино подписал контракт с ПСЖ

По данным СМИ, команда отправила в отставку Томаса Тухеля , однако официально клуб не подтвердил эту информацию.

Почеттино возглавлял лондонский «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год. Под его руководством в сезоне-2018/19 клуб впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл «Ливерпулю».