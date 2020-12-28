Единая локация, снятие клуба и новый чемпион. Проведение КПЛ — главное спортивное событие года

В этом году все внимание должно было быть приковано к Олимпийским играм в Токио. И подведение спортивных итогов строилось бы на успехе или провале казахстанских атлетов. Однако 2020-й оказался структурно зависимым от пандемии, из-за чего сезон так и не набрал свой ожидаемый цвет — большая его часть оказалась в тени и нереализованной.

Однако не все, как оказалось, было потеряно. Кое-что спасти удалось. Vesti.kz рассказывают о главном событии года.

В предыдущих материалах мы рассказывали вам о громких неудачах и разочарованиях, а также о ярких успехах, которые в итоге определили этот странный, неоднозначный сезон.

Команда Кайрат

Самым же главным событием 2020-го, по нашему мнению, является проведение чемпионата Казахстана по футболу. Причем проведение КПЛ несколько раз не подавало признаков жизни — турнир реанимировали, переносили, урезали.

Именно формат и организация приняли на себя основную дозу облучения сложностью и насыщенностью действия. Интрига в это время сохранялась только на старте.

Впоследствии она присутствовала исключительно еле живой, незаметной. Чему, собственно, радовались в одном алматинском клубе. Начнем же с самого начала.

КПЛ стартовала в этом году по расписанию. В начале марте состоялись первые матчи. Чуть позже прошел второй тур, после чего в срочном порядке все спортивные события перешли в режим ожидания из-за набиравшей силу пандемии.

Проведение турнира оказалось замороженным, а клубам предстояло составить грамотную стратегию по спасению кондиций своих игроков и сохранению здоровья всех представителей команды.

Первый простой продлился с середины марта до июля — первого числа состоялся третий тур КПЛ. Однако через два дня чемпионат вновь был приостановлен по случаю введения карантина до 2 августа из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.

Стоит отметить, что в мае из-за финансовых проблем сошел с дистанции павлодарский «Иртыш». Пятикратный чемпион Казахстана не смог продолжить борьбу за медали. В итоге его результаты в сезоне были аннулированы.

Тем временем ПФЛК продолжала попытки организовать рестарт КПЛ, но все было тщетно: ни 24 июля, ни 3 августа возобновление матчей не состоялось. Наконец, после долгих метаний, переносов, несбывшихся планов, возвращение отечественного футбола на стадионы произошло.

Четвертый тур был организован 18 августа. При этом проведение игр производилось по строгим правилам. В регламенте солировал контроль за состоянием футболистов и членов клубов — бесконечная сдача ПЦР-тестов, наблюдение у врачей и так далее.

Также главными санитарными органами было принято решение проводить разрешенные соревнования без зрителей. Так что матчи проходили при пустых трибунах — еще одна центральная характеристика КПЛ-2020.

Наконец, главная и вынужденная новинка — проведение всех матчевых встреч в одном городе. Нагрузка в этом плане легла на Алматы. Турнир проходил на стадионах «Жас Кыран», Центральный, а также на базе сборной Казахстана в Талгаре. Футболистов и представителей команд ожидала длительная командировка.

При этом количество туров было урезано на 11 — с 33 до 22.

Что касается самого хода КПЛ, то гегемон из Нур-Султана в этом году бездействовал. Более того, «Астана» в итоге кое-как цеплялась за призовое место, при этом потерпев три поражения подряд в один из ключевых моментов лиги.

Другие клубы также не смогли включиться в борьбу за первое место, тем самым облегчив жизнь «вечно второму». Алматинский «Кайрат» использовал свой шанс сполна. Интрига, которая и так имела жалкие очертания, была убита задолго до финиша — да здравствует новый чемпион.

Ну ладно. Огонь еще оставался. Он разгорался в боях за оставшиеся награды. И в итоге места распределились следующим образом:

1. «Кайрат», Алматы;

2. «Тобол», Костанай;

3. «Астана», Нур-Султан.

В зону еврокубков ворвался карагандинский «Шахтер», на финише обошедший горячий «Ордабасы» из Шымкента. Вылетел же из «вышки» кокшетауский «Окжетпес». А в новом сезоне среди участников КПЛ мы увидим «Актобе» и «Атырау».

Скомканный сезон, бесспорно. Со своими правилами, преодоленными трудностями, яркими параболами и заслуженными медалями. При этом проиграли зрители, которые так и не смогли попасть на трибуны. Однако и этого могло бы и не быть. Так что проведение КПЛ в падающие камни под зонтом — главное событие года.