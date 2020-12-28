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14:07 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер «Актобе» может возглавить «Жетысу»

В этом году он работал в чемпионате Беларуси.

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Белорусский специалист Александр Седнев претендует на пост главного тренера «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz. 47-летний тренер уже имеет работы в Казахстане, ранее он возглавлял «Актобе».

Команда
Жетысу

Такое развитие событий возможно в случае смены руководства в «Жетысу» и назначении Самата Смакова на пост директора клуба. Как известно, Седнев трудился в «Актобе» на протяжении двух сезонов (2018, 2019), на тот момент руководителем клуба являлся как раз Смаков.

В уходящем году Седнев работал в белорусском «Рухе», к слову, в его штаб входил казахстанский специалист Андрей Феропонтов, а одним из лидеров команды был полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев.

Ранее белорусские СМИ сообщали об интересе к Седневу со стороны борисовского БАТЭ и нескольких клубов КПЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне «Жетысу» занял шестое место в КПЛ и таким образом не выполнил задачу на сезон — попадание в зону еврокубков. Дмитрий Огай руководит командой из Талдыкоргана с 2017 года.

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