Бывший тренер «Актобе» может возглавить «Жетысу»

Белорусский специалист Александр Седнев претендует на пост главного тренера «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz. 47-летний тренер уже имеет работы в Казахстане, ранее он возглавлял «Актобе».

Команда Жетысу

Такое развитие событий возможно в случае смены руководства в «Жетысу» и назначении Самата Смакова на пост директора клуба. Как известно, Седнев трудился в «Актобе» на протяжении двух сезонов (2018, 2019), на тот момент руководителем клуба являлся как раз Смаков.

В уходящем году Седнев работал в белорусском «Рухе», к слову, в его штаб входил казахстанский специалист Андрей Феропонтов, а одним из лидеров команды был полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев.

Ранее белорусские СМИ сообщали об интересе к Седневу со стороны борисовского БАТЭ и нескольких клубов КПЛ.