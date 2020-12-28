Месси выговорился: назвал «безумием» трансфер Суареса, думал о помощи психолога, летом решит, уходить ли из «Барсы»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Лео крайне редко дает интервью, но после самого турбулетного года в карьере обстоятельно поговорил с журналистом издания La Sexta Жорди Эволой. Мы выбрали самые яркие цитаты.

Месси правда хотел уйти, но остыл и ни с кем не ведет переговоры. Финальное решение примет летом

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

— «Барселона» — это моя жизнь. Я живу здесь с 13 лет — дольше, чем в Аргентине. Мои дети тоже родились в Каталонии. Клуб дал мне все. Я чувствую огромную любовь к городу, клубу и всему, что связано с «Барсой». Да, летом было очень тяжело: концовка сезона, бюрофакс и все такое… Не могу сказать, что доходило до слез, но я действительно сильно страдал из-за наших результатов.

Проигрывать 2:8 невероятно тяжело. Я проигрывал много раз — нужно уметь это принять и двигаться дальше. Но это поражение особенное из-за того, как мы проиграли.

Начало нового сезона тоже выдалось нелегким. Но сейчас я в порядке. Чувствую себя хорошо и собираюсь бороться за трофеи. Хотя осознаю, что клуб переживает тяжелые времена.

Уход из клуба прошлым летом? Я целый год говорил Бартомеу, что хочу уйти. Но президент всегда говорил «нет». История с бюрофаксом был способом заявить официально то, о чем я полгода говорил президенту. Хотел показать серьезность намерений.

Я искренне считал, что мое время в клубе закончилось. Знал, что если бы мы обратились в суд, то выиграли бы его, и я бы ушел из «Барсы» бесплатно. Мне сказал об этом далеко не один юрист. Но я не хотел уезжать с помощью такого метода.

Бартомеу постоянно лгал. Но я не хочу выносить это на публику и не скажу, что было сказано и обещано. Просто поверьте: Бартомеу обманывал много и делал это на протяжении нескольких лет.

Прямо сейчас я не веду предварительных переговоров ни с одним клубом. До конца сезона не будет никакой определенности. Посмотрим, как мы справимся и что случится в дальнейшем. Не знаю, уйду ли я из «Барселоны», скажу об этом в конце сезона. Надеюсь, что буду частью клуба, когда завершу карьеру.

В случае ухода из «Барсы» Лео точно не останется в Испании

— Я не перейду в «Реал» или «Атлетико». Это совершенно невозможно. Я хотел бы когда-нибудь поиграть в США, это всегда было моей мечтой. Но не знаю, случится ли это.

Говорить о будущем непросто. Например, я точно не вижу себя тренером. Спортивным директором — возможно. Было бы интересно приглашать игроков, которые нравятся мне и подходят клубу.

Называет «безумием» то, как расстались с Суаресом, и не верит в трансфер Неймара

— То, что произошло с Суаресом, его переход в «Атлетико» — это просто безумие. Он ушел бесплатно, а теперь будет играть за нашего конкурента, который борется за такие же цели, как и мы. Это просто невероятно.

Неймар? А чем клуб заплатит «ПСЖ» за трансфер? Это слишком дорого. Новый президент «Барсы» окажется в сложной ситуации. Ему придется действовать очень умно, навести порядок и совершить многие изменения, чтобы это произошло. Подписать новых игроков будет трудно, потому что нам нужны деньги, а денег нет.

Слова Неймара о желании играть со мной в одном клубе? Он не сказал, что мы будем играть, а сказал, что хотел бы играть. Так ведь? Время от времени мы с ним общаемся.

Уверяет: у них с Гризманном нет никаких проблем

— У нас хорошие отношения, я уже говорил об этом. У меня никогда не было проблем с ним, и я никогда не делал ничего, о чем говорили и писали: якобы я выступал против его перехода в «Барселону» и так далее. Думаю, это было более чем очевидно. Еще раз: у меня нет проблем с Гризманном, иногда мы вместе пьем мате. Например, в раздевалке и в поездках.

Узнал о смерти Марадоны от отца

— Хотел бы я похороны как у Марадоны и думаю ли я о своей смерти? Нет-нет, я не думаю об этом и не хочу даже размышлять на эту тему.

О смерти Диего мне сообщил отец, когда я находился дома. После этого я следил за новостями по ТВ. Никто не мог поверить в случившееся, и я в том числе. Это казалось просто безумием…

Футболку «Ньюэллса» мне подарил кто-то из команды. Я ее хранил, но теперь понял: время пришло. Я должен был забить. Хотя в итоге получилось странно: гол пришел тогда, когда я совсем его не ждал. Практически из ниоткуда.

Задумывался о том, чтобы обратиться к психологу

— У меня не вызывает беспокойства статус лучшего, потому что я к этому так не отношусь. Я играю не для того, чтобы об этом говорили. Выхожу на поле, чтобы помочь свой команде и сделать все возможное, а не говорить, что я лучший.

Я должен был сходить к психологу, но никогда этого не делал. Почему? Не знаю. Мне это трудно, хотя понимаю, что такой шаг пошел бы мне на пользу. Жена много раз говорила, что мне это необходимо.

Я держу все в себе и не с кем не делюсь этим и никогда не делился. Психолог помог бы мне, но я к нему не хожу.