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19:35 (мск), источник: ТАСС

Вспышка коронавируса обнаружена в составе «Манчестер Сити». Матч против «Эвертона» отложен

ТАСС, 28 декабря. Несколько игроков английского футбольного клуба «Манчестер Сити» заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «Эвертона».

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Источник: AFP 2020

Имена заразившихся не сообщаются. Отмечается, что встреча 16-го тура чемпионата Англии против «Эвертона», которая должна была пройти в понедельник, отложена.

«Манчестер Сити» идет на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Эвертон» занимает второе место, имея в активе 29 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
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