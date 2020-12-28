Вспышка коронавируса обнаружена в составе «Манчестер Сити». Матч против «Эвертона» отложен
ТАСС, 28 декабря. Несколько игроков английского футбольного клуба «Манчестер Сити» заразились коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 28 декабря. Несколько игроков английского футбольного клуба «Манчестер Сити» заразились коронавирусом. Об этом сообщает
Имена заразившихся не сообщаются. Отмечается, что встреча 16-го тура чемпионата Англии против «Эвертона», которая должна была пройти в понедельник, отложена.
«Манчестер Сити» идет на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Эвертон» занимает второе место, имея в активе 29 очков.