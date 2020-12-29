Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:15
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Бетис
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
09:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Эвертон» потребует полной информации по переносу матча с «Ман Сити»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Эвертон» будет требовать полного раскрытия информации от английской премьер-лиги по поводу переноса матча 16-го тура чемпионата страны по футболу с «Манчестер Сити», сообщается на сайте мерсисайдского клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», запланированный на понедельник, был перенесен из-за новых случаев заражения коронавирусом в «Сити». На прошлой неделе «горожане» сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом в команде, в том числе у двух игроков — Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.

«Эвертон» сожалеет о переносе сегодняшнего матча с «Манчестер Сити» — не только для 2000 болельщиков, которые могли присутствовать на игре, но и для болельщиков в Мерсисайде и по всему миру. Наши игроки были готовы к игре, как и персонал команды, и все на стадионе «Гудисон Парк», — говорится в сообщении.

«Эвертон» всегда будет уделять первостепенное внимание мерам обеспечения общественной безопасности, мы будем требовать полного раскрытия всей информации, которую «Манчестер Сити» предоставил премьер-лиге, чтобы мы могли понять, почему было принято такое решение, — добавляется в заявлении.

 Кулаки, толпа, ОМОН: главное о драке Исмаилова и Минеева
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Возрастное ограничение 18+
Хонда хочет уехать из Бразилии, в Турции недовольны Фалькао
В «Манчестер Сити» семь заражённых коронавирусом
Адвокаты заявили о непричастности Неймара к массовой вечеринке
Роналду набрал 38% голосов в номинации «Футболист века»
Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Швеция обыграла Австрию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Лучшие спортивные кадры года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь