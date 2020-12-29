«Эвертон» потребует полной информации по переносу матча с «Ман Сити»
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Эвертон» будет требовать полного раскрытия информации от английской
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Эвертон» будет требовать полного раскрытия информации от английской
Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», запланированный на понедельник, был перенесен
«Эвертон» сожалеет о переносе сегодняшнего матча с «Манчестер Сити» — не только для 2000 болельщиков, которые могли присутствовать на игре, но и для болельщиков в Мерсисайде и по всему миру. Наши игроки были готовы к игре, как и персонал команды, и все на стадионе «Гудисон Парк», — говорится в сообщении.
«Эвертон» всегда будет уделять первостепенное внимание мерам обеспечения общественной безопасности, мы будем требовать полного раскрытия всей информации, которую «Манчестер Сити» предоставил