«Эвертон» потребует полной информации по переносу матча с «Ман Сити»

Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», запланированный на понедельник, был перенесен из-за новых случаев заражения коронавирусом в «Сити». На прошлой неделе «горожане» сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом в команде, в том числе у двух игроков — Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.

«Эвертон» сожалеет о переносе сегодняшнего матча с «Манчестер Сити» — не только для 2000 болельщиков, которые могли присутствовать на игре, но и для болельщиков в Мерсисайде и по всему миру. Наши игроки были готовы к игре, как и персонал команды, и все на стадионе «Гудисон Парк», — говорится в сообщении.