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09:16 (мск), источник: Sport24

Руководство «Арсенала» не планирует менять Артету

Правление «Арсенала» не планирует менять главного тренера Микеля Артету на другого специалиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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По данным источника, победа над «Челси» в 15-м тура АПЛ восстановила спокойствие тренера в сложной ситуации. Правление вместе с директором Эду Гаспаром подтвердили, что они планируют продвигаться вперед с Артетой, поскольку он является подходящим человеком для проекта «Арсенал».

«Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков после 15 матчей. Ранее Артета признался, что он тяжело воспринимает неудачное выступление команды.

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