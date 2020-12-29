Руководство «Арсенала» не планирует менять Артету

По данным источника, победа над «Челси» в 15-м тура АПЛ восстановила спокойствие тренера в сложной ситуации. Правление вместе с директором Эду Гаспаром подтвердили, что они планируют продвигаться вперед с Артетой, поскольку он является подходящим человеком для проекта «Арсенал».