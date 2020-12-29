Руководство «Арсенала» не планирует менять Артету
Правление «Арсенала» не планирует менять главного тренера Микеля Артету на другого специалиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Правление «Арсенала» не планирует менять главного тренера Микеля Артету на другого специалиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, победа над «Челси» в 15-м тура АПЛ восстановила спокойствие тренера в сложной ситуации. Правление вместе с директором Эду Гаспаром подтвердили, что они планируют продвигаться вперед с Артетой, поскольку он является подходящим человеком для проекта «Арсенал».
«Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков после 15 матчей. Ранее Артета признался, что он тяжело воспринимает неудачное выступление команды.