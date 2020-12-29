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09:18 (мск), источник: Sport24

Роналду набрал 38% голосов в номинации «Футболист века». За Месси проголосовали — 24%, за Салаха — 23%

Американское издание ESPN опубликовало результаты голосования болельщиков в номинации «Футболист века» от Globe Soccer Awards.

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Согласно опубликованным данным, победивший в номинации нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал 38% голосов.

Вторым в голосовании стал капитан «Барселоны» Лионель Месси. За 33-летнего аргентинца проголосовали 24% участников опроса. Третьим стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, набравший 23% голосов.

Добавим, что в этом году организаторы также определяли обладателей премий «Тренер века», «Клуб века» и «Агент века». Речь идет о 21-м веке (годы с 2001-го по 2020-й).

Лучшим тренером был признан главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а лучшим клубом — «Реал». Лучший агент — Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду.

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