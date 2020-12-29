«Астана» объявила об уходе одного из лидеров команды
Белорусский полузащитник Иван Маевский покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Белорусский полузащитник Иван Маевский покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.
32-летний игрок покинул команду в связи с истечением срока контракта.
Ранее сообщалось, что Маевский подписал контракт с «Ротором», выступающим в российской
Маевский перешел в «Астану» в сезоне-2017. За это время он выиграл с командой три чемпионских титула, два Суперкубка Казахстана и сыграл трижды в групповом этапе Лиги Европы. За более чем 150 матчей хавбек забил восемь голов и сделал девять голевых передач.