«Астана» объявила об уходе одного из лидеров команды

Ранее сообщалось, что Маевский подписал контракт с «Ротором», выступающим в российской премьер-лиге. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в январе, когда игрок присоединится к своей новой команде.

Маевский перешел в «Астану» в сезоне-2017. За это время он выиграл с командой три чемпионских титула, два Суперкубка Казахстана и сыграл трижды в групповом этапе Лиги Европы. За более чем 150 матчей хавбек забил восемь голов и сделал девять голевых передач.