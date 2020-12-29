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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила об уходе одного из лидеров команды

Белорусский полузащитник Иван Маевский покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Источник: Reuters

32-летний игрок покинул команду в связи с истечением срока контракта.

Ранее сообщалось, что Маевский подписал контракт с «Ротором», выступающим в российской премьер-лиге. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в январе, когда игрок присоединится к своей новой команде.

Маевский перешел в «Астану» в сезоне-2017. За это время он выиграл с командой три чемпионских титула, два Суперкубка Казахстана и сыграл трижды в групповом этапе Лиги Европы. За более чем 150 матчей хавбек забил восемь голов и сделал девять голевых передач.

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