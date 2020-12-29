Адвокаты заявили о непричастности Неймара к вечеринке на 150 человек

Ранее бразильские СМИ сообщили, что Неймар устроил в своем особняке в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро) вечеринку на 500 гостей, которая должна продлиться неделю. Позже агентство Fabrica, занимающееся организацией мероприятия, заявило, что оно пройдет с соблюдением всех санитарных норм и с разрешения местных властей, а участие в нем примут только 150 человек.