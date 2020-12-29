Хонда хочет уехать из Бразилии, в Турции недовольны Фалькао
Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.
Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.
Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда попросил руководство отпустить его из клуба, утверждает Globo Esporte. У игрока есть действующий контракт до конца февраля 2021 года. Чемпион России в составе ЦСКА в этом сезоне провел 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что 34-летний японец может вернуться в Европу: предложение ему сделал «Портимоненсе», занимающий последнее место в чемпионате Португалии. Сам Хонда еще не решил, оставаться ли ему в Бразилии или ехать обратно в Европу.
В январе 2014 года Хонда перешел из ЦСКА в «Милан». После трех с половиной лет в Италии японца здорово помотало по миру: мексиканская «Пачука», австралийский «Мельбурн Виктори», голландский «Витесс» (там он воссоединился с Леонидом Слуцким), а затем уже «Ботафого». Параллельно с карьерой игрока в Австралии, Кейсуке был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи.
Следующей весной исполнится ровно 10 лет легендарной фразе Валерия Карпина о Радамеле Фалькао. И непонятно, где к тому времени будет играть колумбиец. «Галатасарай», нынешний клуб 34-летнего футболиста, хочет расстаться с форвардом. Как сообщает Foot Mercato, Фалькао может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в MLS.
Главная причина недовольства «Галатасарая» заключается в постоянных травмах Фалькао, которому в Стамбуле платят 5 миллионов евро в год. В этом сезоне он забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи в 6 матчах чемпионата Турции.
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги будет одной из самых востребованных фигур на рынке в ближайшее трансферное окно. Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 25-летний бельгиец зимой может стать игроком «Интера». Миланцы собираются арендовать футболиста с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Ориги провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Transfermarkt.de оценивает стоимость бельгийца в 16 миллионов евро.
Нападающий Роман Яремчук может стать вторым украинским легионером в чемпионате Италии после Руслана Малиновского из «Аталанты». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летним форвардом интересуется «Рома». Римляне рассчитывают завершить сделку в зимнее трансферное окно — если получится отправить Карлеса Переса в аренду.
Яремчук перешел в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах за клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.
AS пишет, что нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду за полгода до завершения срока контракта, рассчитанного до лета 2021 года. 32-летний форвард обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в ближайшее время по семейным причинам. Все идет к тому, что стороны расторгнут договор. Ранее «Атлетико» решил не продлевать соглашение с Костой.
Спрос на бразильца, который выступал за сборную Испании, существует: форвардом интересуются клубы с его исторической родины и из Китая. Коста играл за «Атлетико» с 2010 года, не считая отъезда в «Челси» на три года. В нынешнем сезоне он принял участие в 7 матчах испанской примеры и забил 2 гола.