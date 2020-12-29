«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с Томасом Тухелем

«Я хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его тренерский штаб за все, что они сделали для клуба. Томас вложил много энергии и страсти в свою работу, и, конечно же, мы будем помнить то прекрасное время, которое провели вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.