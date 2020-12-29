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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с Томасом Тухелем

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Томас Тухель отправлен в отставку с поста главного тренера французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщается на сайте команды.

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Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с немецким специалистом «после тщательного анализа спортивной ситуации».

«Я хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его тренерский штаб за все, что они сделали для клуба. Томас вложил много энергии и страсти в свою работу, и, конечно же, мы будем помнить то прекрасное время, которое провели вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

В последнем матче под руководством Тухеля «ПСЖ» 23 декабря разгромил на своем поле «Страсбур» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 4:0. Столичная команда занимает третье место в турнирной таблице, на 1 очко отставая от лидирующего «Лиона».

Тухель, которому в августе исполнилось 47 лет, возглавляет «ПСЖ» с 2018 года. Под руководством немецкого специалиста столичная команда дважды стала чемпионом Франции, выиграла Кубок Франции и Кубок французской лиги, дошла до финала Лиги чемпионов. Ранее Тухель тренировал немецкие «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».

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