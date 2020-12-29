Виталий Жуковский покинул пост главного тренера футболистов «Ислочи»

Под руководством Виталия Жуковского команда из Минского района проделала путь от любительского до профессионального уровня. Футболисты «Ислочи» становились бронзовыми призерами второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионами первой лиги (2015). На протяжении последних пяти лет подопечные Виталия Жуковского выступали в высшей лиге чемпионата Беларуси, в которой добились немало громких побед над лидерами белорусского футбола. В 2019 году клуб занял пятое место в национальном первенстве и пробился в полуфинал Кубка Беларуси.