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12:39 (мск), источник: БЕЛТА

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера футболистов «Ислочи»

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Жуковский сегодня официально покинул пост главного тренера футболистов «Ислочи», отработав в клубе 11 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Под руководством Виталия Жуковского команда из Минского района проделала путь от любительского до профессионального уровня. Футболисты «Ислочи» становились бронзовыми призерами второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионами первой лиги (2015). На протяжении последних пяти лет подопечные Виталия Жуковского выступали в высшей лиге чемпионата Беларуси, в которой добились немало громких побед над лидерами белорусского футбола. В 2019 году клуб занял пятое место в национальном первенстве и пробился в полуфинал Кубка Беларуси.

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