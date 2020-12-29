СМИ: Зидан не хочет отпускать Иско из «Реала» зимой

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний хавбек попросил выставить его на трансфер из-за конфликта с капитаном команды Серхио Рамосом. As утверждает, что Зидан хочет сохранить Иско до конца сезона, поскольку опасается кадровых проблем из-за травм игроков. Отмечается, что в летнее трансферное окно футболист может перейти в «Севилью», у которой «Реал» запросит 15−20 миллионов евро.