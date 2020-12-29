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13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Зидан не хочет отпускать Иско из «Реала» зимой

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не намерен отпускать полузащитника Иско из футбольного клуба в зимнее трансферное окно, сообщает As.

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Источник: AFP 2020

Ранее СМИ сообщали, что 28-летний хавбек попросил выставить его на трансфер из-за конфликта с капитаном команды Серхио Рамосом. As утверждает, что Зидан хочет сохранить Иско до конца сезона, поскольку опасается кадровых проблем из-за травм игроков. Отмечается, что в летнее трансферное окно футболист может перейти в «Севилью», у которой «Реал» запросит 15−20 миллионов евро.

Иско выступает за «Королевский клуб» с 2013 года, в 2017 году он продлил контракт до лета 2022 года. В текущем сезоне Иско провел 11 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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