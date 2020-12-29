СМИ: Зидан не хочет отпускать Иско из «Реала» зимой
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не намерен отпускать полузащитника Иско из футбольного клуба в зимнее трансферное окно, сообщает As.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не намерен отпускать полузащитника Иско из футбольного клуба в зимнее трансферное окно, сообщает As.
Ранее СМИ сообщали, что 28-летний хавбек попросил выставить его на трансфер
Иско выступает за «Королевский клуб» с 2013 года, в 2017 году он продлил контракт до лета 2022 года. В текущем сезоне Иско провел 11 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.