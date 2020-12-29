В Казахстане планируют ввести потолок зарплат для футболистов в миллион тенге

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Как стало известно от источника, близкого к ситуации, после распоряжения Президента Республики Казахстан о сокращении финансирования профессиональному спорту со стороны государственных и квазигосударственных компаний, были разработаны методы сокращения бюджета.

Так финансирование от государства на один профессиональный клуб, в том числе футбольные и хоккейные, составит 800 миллионов тенге.

Также было предложено введение потолка заработных плат для тренеров и игроков — он составит миллион тенге в месяц.

Непонятно при этом, что тогда делать с действующими контрактами профессиональных спортсменов в клубах, где суммы на данный момент отличаются от той, что предлагают ввести чиновники. Ну и главный вопрос — на что смогут претендовать профессиональные клубы Казахстана в международных соревнованиях, укомплектованные футболистами с зарплатой до одного миллиона тенге.

Для сравнения, по сообщению кипрских СМИ, зарплата нападающего Пиероса Сотириу в «Астане» составляет около 700 тысяч евро в год. Также появилась информация, что зарплата бразильца Вагнера Лава в алматинском «Кайрате» в сезоне КПЛ-2021 составит 1,2 миллиона евро в год. Также ему выписали подписной бонус в размере 700 тысяч евро.