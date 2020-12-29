Названы лучший голкипер и защитник КПЛ-2020

Победителем в номинации «Лучший вратарь» стал Александр Мокин из костанайского «Тобола», а «Лучшим защитником» сезона стал Гафуржан Суюмбаев из алматинского «Кайрата».

Победитель был выбран на основе опроса руководителей футбольных клубов, главных тренеров и капитанов команд. Отметим, что респондентам был предложен список из пяти претендентов, отобранных по статистическим показателям, Инстат индексу и количеству попаданий в символические сборные тура по ходу завершившегося сезона.

Каждый из опрашиваемых называл выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игроку присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 балла — за 2 место, 1 балл — за третье место.

Лидеры голосования за «Лучшего вратаря»:

1. Александр Мокин («Тобол») — 59 баллов;

2. Стас Покатилов («Кайрат») — 53 баллов;

3. Ненад Эрич («Астана») — 36 баллов;

4. Марко Милошевич («Каспий») — 30 баллов;

5. Мирослав Лобанцев («Кызыл-Жар») — 20 баллов.

Лидеры голосования за «Лучшего защитника»: