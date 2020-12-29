Названы лучший голкипер и защитник КПЛ-2020
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) продолжает подводить итоги прошедшего сезона.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) продолжает подводить итоги прошедшего сезона.
Победителем в номинации «Лучший вратарь» стал Александр Мокин из костанайского «Тобола», а «Лучшим защитником» сезона стал Гафуржан Суюмбаев из алматинского «Кайрата».
Победитель был выбран на основе опроса руководителей футбольных клубов, главных тренеров и капитанов команд. Отметим, что респондентам был предложен список из пяти претендентов, отобранных по статистическим показателям, Инстат индексу и количеству попаданий в символические сборные тура по ходу завершившегося сезона.
Каждый из опрашиваемых называл выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игроку присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 балла — за 2 место, 1 балл — за третье место.
Лидеры голосования за «Лучшего вратаря»:
1. Александр Мокин («Тобол») — 59 баллов;
2. Стас Покатилов («Кайрат») — 53 баллов;
3. Ненад Эрич («Астана») — 36 баллов;
4. Марко Милошевич («Каспий») — 30 баллов;
5. Мирослав Лобанцев («Кызыл-Жар») — 20 баллов.
Лидеры голосования за «Лучшего защитника»:
1. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — 74 баллов;
2. Нуралы Алип («Кайрат») — 56 баллов;
3. Сергей Малый («Тобол») — 30 баллов;
4. Раде Дугалич («Кайрат») — 21 баллов;
5. Ильяс Амирсеитов («Кайсар») — 17 баллов.