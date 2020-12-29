Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:15
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Бетис
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Названы лучший голкипер и защитник КПЛ-2020

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) продолжает подводить итоги прошедшего сезона.

Наверх
Источник: Reuters

Победителем в номинации «Лучший вратарь» стал Александр Мокин из костанайского «Тобола», а «Лучшим защитником» сезона стал Гафуржан Суюмбаев из алматинского «Кайрата».

Победитель был выбран на основе опроса руководителей футбольных клубов, главных тренеров и капитанов команд. Отметим, что респондентам был предложен список из пяти претендентов, отобранных по статистическим показателям, Инстат индексу и количеству попаданий в символические сборные тура по ходу завершившегося сезона.

Каждый из опрашиваемых называл выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игроку присваивались баллы: 3 балла — за первое место, 2 балла — за 2 место, 1 балл — за третье место.

Лидеры голосования за «Лучшего вратаря»:

1. Александр Мокин («Тобол») — 59 баллов;
2. Стас Покатилов («Кайрат») — 53 баллов;
3. Ненад Эрич («Астана») — 36 баллов;
4. Марко Милошевич («Каспий») — 30 баллов;
5. Мирослав Лобанцев («Кызыл-Жар») — 20 баллов.

Лидеры голосования за «Лучшего защитника»:

1. Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») — 74 баллов;
2. Нуралы Алип («Кайрат») — 56 баллов;
3. Сергей Малый («Тобол») — 30 баллов;
4. Раде Дугалич («Кайрат») — 21 баллов;
5. Ильяс Амирсеитов («Кайсар») — 17 баллов.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Хонда хочет уехать из Бразилии, в Турции недовольны Фалькао
Открытия 2020 года в РПЛ. Благодаря ним есть надежда
«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером
Роналду набрал 38% голосов в номинации «Футболист века»
Невосполнимые потери года: кого из спортсменов не стало в 2020-м
Тренеры Онопко и Овчинников покинули ФК ЦСКА
Лучшие спортивные кадры года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь