Пропустивший из-за травмы месяц Холанд готов сыграть с «Вольфсбургом»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд восстановился от травмы и сможет вернуться на поле в матче 14-го тура Бундеслиги с Вольфсбургом 3 января.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд восстановился от травмы и сможет вернуться на поле в матче 14-го тура Бундеслиги с Вольфсбургом 3 января.
Норвежский форвард выбыл из строя в начале декабря
«Его реабилитация прошло очень хорошо. Мы рассчитываем, что Эрлинг сможет сыграть против «Вольфсбурга», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка Bild.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за «Боруссию» 14 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей.