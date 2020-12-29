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14:11 (мск), источник: Sport24

Пропустивший из-за травмы месяц Холанд готов сыграть с «Вольфсбургом»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд восстановился от травмы и сможет вернуться на поле в матче 14-го тура Бундеслиги с Вольфсбургом 3 января.

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Источник: AP 2020

Норвежский форвард выбыл из строя в начале декабря из-за мышечной травмы. Холанд был вынужден пропустить 7 матчей команды.

«Его реабилитация прошло очень хорошо. Мы рассчитываем, что Эрлинг сможет сыграть против «Вольфсбурга», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка Bild.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за «Боруссию» 14 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей.

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