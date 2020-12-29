«Реал» не будет делать приобретений в январское трансферное окно

Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не просил никого покупать в январе и клуб будет ждать окончания сезона, прежде чем усиливать состав.

Также не ожидается, что кто-то покинет «Реал» зимой. Полузащитник Иско попросил отпустить его в «Севилью», но Зидан заблокировал аренду. При этом испанцу позволят уйти летом.

Защитник Марсело и нападающий Лука Йович намерены остаться до конца сезона и могут рассчитывать на игровую практику, учитывая напряженный календарь матчей.

Также сообщается, что, несмотря на слухи, 19-летний японский нападающий Такефуса Кубо в январе не вернется в «Реал» из аренды в «Вильярреале».