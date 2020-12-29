«Реал» не будет делать приобретений в январское трансферное окно
Реал не собирается приобретать новых игроков в предстоящее трансферное окно, сообщает издание AS.
Реал не собирается приобретать новых игроков в предстоящее трансферное окно, сообщает издание AS.
Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не просил никого покупать в январе и клуб будет ждать окончания сезона, прежде чем усиливать состав.
Также не ожидается, что
Защитник Марсело и нападающий Лука Йович намерены остаться до конца сезона и могут рассчитывать на игровую практику, учитывая напряженный календарь матчей.
Также сообщается, что, несмотря на слухи, 19-летний японский нападающий Такефуса Кубо в январе не вернется в «Реал» из аренды в «Вильярреале».