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16:00 (мск), источник: Sport24

«Реал» не будет делать приобретений в январское трансферное окно

Реал не собирается приобретать новых игроков в предстоящее трансферное окно, сообщает издание AS.

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Источник: Reuters

Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не просил никого покупать в январе и клуб будет ждать окончания сезона, прежде чем усиливать состав.

Также не ожидается, что кто-то покинет «Реал» зимой. Полузащитник Иско попросил отпустить его в «Севилью», но Зидан заблокировал аренду. При этом испанцу позволят уйти летом.

Защитник Марсело и нападающий Лука Йович намерены остаться до конца сезона и могут рассчитывать на игровую практику, учитывая напряженный календарь матчей.

Также сообщается, что, несмотря на слухи, 19-летний японский нападающий Такефуса Кубо в январе не вернется в «Реал» из аренды в «Вильярреале».

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