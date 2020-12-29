Мадридский «Атлетико» и Диего Коста договорились о расторжении контракта
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» и нападающий Диего Коста достигли соглашения о расторжении контракта, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» и нападающий Диего Коста достигли соглашения о расторжении контракта, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Контракт 32-летнего игрока с клубом был рассчитан до конца сезона-2020/21. Сообщается, что Коста попросил о расторжении контракта в связи с личными обстоятельствами.
Коста выступал за мадридский клуб в 2007—2009 годах (но уходил в аренду в испанские «Сельту», «Райо Вальекано» и португальскую «Брагу»), в 2010—2014 годах и с 2018 года. В общей сложности форвард провел за «Атлетико» 215 матчей, в которых забил 83 мяча.
В составе «Атлетико» Коста стал чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, дважды побеждал в Лиге Европы и трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА.