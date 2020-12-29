Мадридский «Атлетико» и Диего Коста договорились о расторжении контракта

Контракт 32-летнего игрока с клубом был рассчитан до конца сезона-2020/21. Сообщается, что Коста попросил о расторжении контракта в связи с личными обстоятельствами.

Коста выступал за мадридский клуб в 2007—2009 годах (но уходил в аренду в испанские «Сельту», «Райо Вальекано» и португальскую «Брагу»), в 2010—2014 годах и с 2018 года. В общей сложности форвард провел за «Атлетико» 215 матчей, в которых забил 83 мяча.