Топ-5 ярких моментов Маевского в составе «Астаны»

Сегодняшнее утро получилось для болельщиков «Астаны» грустным. В клубе объявили об уходе белорусского хавбека Ивана Маевского, который выступал за столичных с 2017 года. Корреспондент Vesti.kz выделил пять наиболее ярких моментов с участием Маевского в футболке «сине-желтых».

5. Первый гол за новую команду

В матче девятого тура КПЛ-2017 Маевский открыл счет своим мячам за «Астану». В гостевой встрече против «Кайсара» Иван отметился вторым голом команды, поразив цель ударом левой ногой прямо с линии штрафной. В этом матче «Астана» одержала сухую разгромную победу — 3:0.

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4. Гол и звание лучшего игрока матча

Таких перформансов в «Астане» у Маевского было несколько, но мы отметили прошлогодний гостевой матч против «Актобе», который завершился победой столичных со счетом 3:2. Уже на восьмой минуте встречи счет открыл как раз Маевский, поразив ворота соперника ударом головой после подачи с углового. Также в том матче хавбек сборной Беларуси стал лидером по количеству отборов и лучшим по проценту выигранных единоборств, чем заслужил звание игрока матча.

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3. Гол в Суперкубке Казахстана

В марте 2018 года на «Астана Арене» проходил матч за Суперкубок страны между «Астаной» и «Кайратом». Первая половина игры завершилась с нулями на табло, а напряжения и адреналина с обеих сторон становилось все больше. Но на 59-й минуте в нужное время и в нужном месте оказался Маевский, который добил снаряд в пустые ворота после парированного голкипером удара в исполнении Патрика Твумаси. Этот гол положил начало разгрому в матче, завершившемся со счетом 3:0.

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2. Новичок года в «Астане»

По итогам сезона-2017 Маевский был признан болельщиками новичком года. Набрав 55 процентов голосов, Иван в несколько раз опередил Марина Томасова, Ласло Кляйнхайслера, Романа Муртазаева и Дидара Жалмукана.

1. Великолепный гол в ворота «Легии»

Летом 2017 года жребий третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов свел в одно противостояние «Астану» и польскую «Легию». Противостояние обещало стать очень захватывающим и непредсказуемым. К концу первой половины домашней встречи астанчане уже вели в счете, но гол Маевского на 44-й минуте вселил в болельщиков и всех игроков чувство эйфории. Настолько красивым и, что самое главное, важным получился этот забитый мяч!

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Всего в составе «Астаны» полузащитник провел более 150 матчей, забив восемь голов и отдав девять голевых передач. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в клуб РПЛ.