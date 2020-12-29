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18:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В АПЛ выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом

В Английской премьер-лиге (АПЛ) выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации.

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По итогам тестов, проводившихся с 21 по 27 декабря, было обнаружено 18 новых заболевших. Имена сдавших положительные анализы не называются, однако уточняется, что все они будут отправлены на 10-дневный карантин.

Итоги нынешнего тестировании побили антирекорд текущего сезона, установленный в середине ноября. Тогда было выявлено 16 новых заболевших коронавирусом.

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В понедельник, 28 декабря, был перенесен матч 16-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Эвертоном». Это произошло из-за вспышки коронавируса в составе «горожан».

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