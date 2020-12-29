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19:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый дорогой футболист России

Полузащитник «Монако» Александр Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов. Об этом сообщается на портале Transfermarkt.de.

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Источник: AP 2020

Трансферная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро. Второе и третье места разделили полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Они стоят по 18 миллионов. На четвертой позиции оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов). Пятое место в рейтинге занял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 миллионов).

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Помимо общего рейтинга, портал составил список самых дорогих российских футболистов, родившихся не раньше 1998 года. Его возглавил Сафонов, второе место занял форвард ЦСКА Федор Чалов (12 миллионов евро), а на третьей позиции расположился вратарь «Спартака» Александр Максименко (11 миллионов).

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