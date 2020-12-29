Назван самый дорогой футболист России

Трансферная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро. Второе и третье места разделили полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Они стоят по 18 миллионов. На четвертой позиции оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов). Пятое место в рейтинге занял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 миллионов).