Левандовский и Осака стали спортсменами года по версии ассоциации спортивной прессы

Левандовский получил 620 (16,32%) очков, также в тройку вошли британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (546; 14,38%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (378; 9,95%). На счету Осаки 526 (13,85%) очков, на втором месте расположилась венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (331; 8,72%), на третьем — американская теннисистка Серена Уильямс (327; 8,61%).

Левандовский в 2020 году вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и Лиги чемпионов (15). Также Левандовский получил награды лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшему футболисту года в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).