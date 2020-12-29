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20:08 (мск), источник: ТАСС

Левандовский и Осака стали спортсменами года по версии ассоциации спортивной прессы

ТАСС, 29 декабря. Польский нападающий немецкого футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовский и японская теннисистка Наоми Осака признаны спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

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В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран.

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Левандовский получил 620 (16,32%) очков, также в тройку вошли британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (546; 14,38%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (378; 9,95%). На счету Осаки 526 (13,85%) очков, на втором месте расположилась венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (331; 8,72%), на третьем — американская теннисистка Серена Уильямс (327; 8,61%).

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Также журналисты выбрали лучшую команду 2020 года. Первое место в голосовании заняла футбольная «Бавария» (1317; 34,68%), второе — английский футбольный клуб «Ливерпуль» (753; 19,83%), третье — баскетбольный «Лос-Анджелес Лейкерс» (658; 17,32%).

Левандовский в 2020 году вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и Лиги чемпионов (15). Также Левандовский получил награды лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшему футболисту года в Европе по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Осака в 2020 году стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису и завершила сезон на третьем месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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