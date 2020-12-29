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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Низкая стоимость и ментальное сходство. Почему футболистов из Кыргызстана может стать больше в КПЛ

В сезоне-2020 в чемпионате Казахстана играл один представитель этой страны.
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Казахстанский футбол, похоже, ожидает финансовая оптимизация. Разговоры об этом возникли после слов президента страны Касым-Жомарта Токаева о целесообразности финансирования государством профессиональных спортивных клубов. Корреспондент Vesti.kz размышляет о том, что в возможно новых условиях футбольным клубам Казахстана предстоит обратить внимание, например, на рынок Кыргызстана.

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До последнего времени игроки из сопредельного государства не пользовались особым спросом у казахстанских клубов — больше предпочтение отдается исполнителям из более футбольных стран. Единственным представителем Кыргызстана в КПЛ за последние годы стал Гулжигит Алыкулов, перешедший в «Кайрат» в начале 2020 года из белорусского «Немана». Полузащитник алматинцев является одним из самых дорогих игроков своей страны — 750 тысяч евро по данным Transfermarkt, и выступает за национальную команду.

Ценник на остальных игроков из топ-10 трансферного списка начинается от 175 тысяч евро и заканчивается на значении 300 тысяч. Для сравнения, в топ-10 среди казахстанских игроков самый дорогой Бахтиер Зайнутдинов — два миллиона, а самая низкая стоимость у Айбола Абикена и Гафуржана Суюмбаева — по 1,3 миллиона. Впрочем, недооценивать игроков из Кыргызстана будет преждевременно. На определенном уровне они могут конкурировать в КПЛ. Многие из них выступают за сборную и играли на дебютном для этой страны Кубке Азии-2019.

Кроме того, игроки из Кыргызстана не считаются легионерами в чемпионате Казахстана. Этим правом пользуются также футболисты из других стран, входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь и Россия), — неплохое кадровое подспорье для наших клубов.

Новость о том, что в казахстанском футболе может возникнуть потолок зарплат, также делает кыргызский вариант небезосновательным. Наконец, в ментальном плане адаптация представителей этой страны в КПЛ или первой лиге не выглядит проблематичной.

Гиперактивный, но малорезультативный. Почему дебютный сезон Алыкулова в КПЛ вызывает вопросы.

Напомним в КПЛ-2020, которая была сокращена на 11 туров — с 33 до 22 — победителем стал «Кайрат». Алматинцы впервые за 16 лет выиграли чемпионат. «Тобол» занял второе место, а «бронзу» завоевала «Астана».

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