Интересовавший «Астану» защитник сборной Казахстана вновь уйдет в аренду

Кызылординский «Кайсар» планирует оставить у себя защитника Александра Марочкина, сообщает корреспондент Vesti.kz. 30-летний футболист принадлежит «Тоболу», однако был отдан в аренду еще перед началом КПЛ-2020. «Волки» ведут переговоры о продлении арендного соглашения.

Команда Кайсар

Последние три года Марочкин провел в «Кайсаре», но после окончания сезона-2019 уходил в клуб из Костаная. В тот момент им также активно интересовалась «Астана», предлагавшая игроку контракт.

Центральный защитник является основным в кызылординской команде. Также Марочкин стабильно играл за сборную Казахстана в Лиге наций, проведя пять матчей в ее составе.