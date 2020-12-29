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21:17 (мск), источник: Vesti.kz

Интересовавший «Астану» защитник сборной Казахстана вновь уйдет в аренду

Он принадлежит «Тоболу».

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Кызылординский «Кайсар» планирует оставить у себя защитника Александра Марочкина, сообщает корреспондент Vesti.kz. 30-летний футболист принадлежит «Тоболу», однако был отдан в аренду еще перед началом КПЛ-2020. «Волки» ведут переговоры о продлении арендного соглашения.

Команда
Кайсар

Последние три года Марочкин провел в «Кайсаре», но после окончания сезона-2019 уходил в клуб из Костаная. В тот момент им также активно интересовалась «Астана», предлагавшая игроку контракт.

Центральный защитник является основным в кызылординской команде. Также Марочкин стабильно играл за сборную Казахстана в Лиге наций, проведя пять матчей в ее составе.

В КПЛ-2020 на его счету 19 матчей и один забитый гол. Также футболист дебютировал в Лиге Европы, сыграв против кипрского АПОЭЛа (1:4).

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