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21:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Вильярреала» в Ла Лиге

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Футболисты «Севильи» обыграли «Вильярреал» и прервали 12-матчевую беспроигрышную серию соперника в чемпионате Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 16-го тура, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Лукас Окампос (8-я минута, с пенальти) и Юссеф Эн-Несири (53).

«Севилья» набрала 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» (26) располагается строчке ниже, уступая «Севилье» по дополнительным показателям.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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