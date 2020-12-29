«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Вильярреала» в Ла Лиге
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Футболисты «Севильи» обыграли «Вильярреал» и прервали 12-матчевую беспроигрышную серию соперника в чемпионате Испании.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Футболисты «Севильи» обыграли «Вильярреал» и прервали 12-матчевую беспроигрышную серию соперника в чемпионате Испании.
Встреча 16-го тура, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Лукас Окампос (8-я минута, с пенальти) и Юссеф
«Севилья» набрала 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» (26) располагается строчке ниже, уступая «Севилье» по дополнительным показателям.