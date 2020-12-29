DM: Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за коронавируса

Такое решение может быть принято в связи с новой вспышкой COVID-19 в командах. Ранее пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделею в клубах лиги выявлено 18 случаев инфицирования — наибольшее количество с начала сезона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--03edc6f33c9d1f87bff5 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--03edc6f33c9d1f87bff5 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--03edc6f33c9d1f87bff5" data-vnd="03edc6f33c9d1f87bff5" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=03edc6f33c9d1f87bff5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Также издание отмечает, что есть вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии в начале января. Ранее матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» был отложен из-за вспышки коронавируса в манчестерской команде, также заражения выявлены в нескольких клубах второго дивизиона.