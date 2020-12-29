DM: Чемпионат Англии по футболу могут приостановить из-за коронавируса
ТАСС, 29 декабря. Руководители Английской
ТАСС, 29 декабря. Руководители Английской
Такое решение может быть принято в связи с новой вспышкой COVID-19 в командах. Ранее
Также издание отмечает, что есть вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии в начале января. Ранее матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» был отложен
В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Ливерпуль», в активе которого 32 очка после 15 туров.